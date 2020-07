Cristina Chiabotto pazzesca in bikini, ma nasce un dolce sospetto… (Di sabato 11 luglio 2020) Cristina Chiabotto incanta tutti a Portofino con un fisico da capogiro. L’ex Miss Italia è in perfetta forma anche se c’è un piccolo sospetto…. Dieci e lode a Cristina Chiabotto Alta, bellissima e dalle curve vertiginose: Cristina Chiabotto ha fatto centro!La showgirl piemontese è stata immortalata giorni fa, dai paparazzi del settimanale Oggi, mentre si … L'articolo Cristina Chiabotto pazzesca in bikini, ma nasce un dolce sospetto… proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Cristina Chiabotto è incinta? (FOTO) - Notiziedi_it : Cristina Chiabotto è incinta? (FOTO) - zazoomblog : Esce dallacqua fa le scalette paparazzata di spalle così: Cristina Chiabotto attenzione al lato B. Che sorpr… - FElektronique : Cristina Chiabotto - June 2020 [Images] - zazoomblog : Cristina Chiabotto scollatura ghiotta seni stretti e tondeggianti esca viva: «Che bontà!» - #Cristina #Chiabotto… -