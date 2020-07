Lo stato d'emergenza è solo nel governo (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Paese a poco a poco, seppur con grandi difficoltà, sta tornando a una simil normalità, ma lo stato d’emergenza a causa del Covid rimane. E rimarrà fino alla fine dell’anno. Lo ha deciso Giuseppe Conte comunicandolo in un modo, quantomeno, bizzarro. E secondo i componenti della sua stessa maggioranza, poco istituzionale. A venti giorni dallo scadere del primo stato d’emergenza proclamato a fine gennaio, questa mattina da Venezia il premier ha esordito così: “Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di prorogare lo stato di emergenza” oltre il 31 luglio.Scatta così un’operazione che sa anche di manovra politica. Prorogare l’emergenza, quindi uno stato ... Leggi su huffingtonpost

