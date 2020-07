Dugarry: «Lascio il calcio parlato. Voglio tornare all’anonimato, oggi il pallone mi fa un po’ vomitare» (Di venerdì 10 luglio 2020) In Italia un commentatore come Dugarry non potremo mai averlo. Così come Lineker. Da noi il calcio parlato è intriso di retorica, di non detti, per dirla alla Benitez «è bugia». È un intrattenimento mieloso, noioso, sempre attenti a non far dispiacere nessuno. Da noi c’è stato Agroppi rapidamente allontanato, oggi il massimo dello scorretto è Orrico. Dugarry è uno che ha litigato con mezzo mondo. Ultimamente si è dovuto scusare per aver detto che Messi sembra un autistico ma in genere non è stato scostumato né ha mancato di rispetto. Tranne qualche eccezione che lui stesso riconosce. L’Equipe lo intervista perché ha deciso di appendere il microfono al chiodo. Niente più media, almeno per un bel ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Dugarry Lascio Dugarry: «Lascio il calcio parlato. Voglio tornare all'anonimato, oggi il pallone mi fa un po' vomitare ilnapolista Dugarry shock su Messi: "Ragazzino basso e mezzo autistico" - Sportmediaset

Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. hristophe Dugarry ha scosso il mondo del calcio. Poi le scuse social: "Non volevo offendere le persone con disturbi. L'e ...

