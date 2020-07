Roma: in monopattino sul tratto urbano dell’A24 (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Ormai con il monopattino elettrico a Roma si va ovunque. Dal centro al Raccordo Anulare. Aveva indignato in tanti, infatti, il video – diventato presto virale – del giovane che qualche settimana fa è stato ripreso mentre percorreva il GRA con il monopattino. Una scena incredibile, un gesto pericolosissimo. Ora c’è chi, invece, ha deciso di farsi una ‘folle passeggiata’ a bordo del monopattino anche sull’A24, tratto urbano. E’ successo davvero e ancora una volta non ci si rende conto del pericolo per la propria persona e per tutti gli altri automobilisti. Su un tratto di strada che, diciamolo, è tutto fuorché sicuro per chi circola in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

lucianonobili : La grande bellezza (in #monopattino). Questa immagine meravigliosa è la prova di come #Roma racchiuda tutto, passat… - CorriereCitta : Roma: in monopattino sul tratto urbano dell’A24 (FOTO) - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Monopattino? PRIMA O POI qualche buca lo sfascia. L'unica cosa che non manca a Roma sono le buche, non quelle che il M… - Testament73 : RT @laperlaneranera: Monopattino? PRIMA O POI qualche buca lo sfascia. L'unica cosa che non manca a Roma sono le buche, non quelle che il M… - laperlaneranera : Monopattino? PRIMA O POI qualche buca lo sfascia. L'unica cosa che non manca a Roma sono le buche, non quelle che i… -