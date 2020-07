La nave tedesca è "fuorilegge" Ma Berlino tace sugli sbarchi (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Di Lollo Continua l’odissea della nave umanitaria. Berlino tentenna nelle responsabilità, ma l’Italia è sommersa dai clandestini. Montaruli (Fdi): "Basta chiacchiere" è un’odissea quella della Sea Watch 3. Qualcosa che va avanti da tempo. Forse da troppo. La nave, imbarcazione dell’omonima ong, resta ormeggiata a Porto Empedocle. Batte bandiera tedesca. E da ieri è in fermo amministrativo a seguito della rilevazione, da parte della guardia costiera, di irregolarità per alcune delle quali sarà necessario l’intervento dello Stato di bandiera. Mentre l’iceberg faceva colare a picco il Titanic, si ricorda spesso, la musica continuava a suonare. E in questo caos, fatto di morte ... Leggi su ilgiornale

