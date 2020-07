Bolletta in libertà: evade per andare al centro scommesse (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando la febbre del gioco ti prende non c’è nulla che tenga, nemmeno i domiciliari. Sarà per questo che Lorenzo Cuciniello, 39enne di Torre del Greco, ha deciso di lasciare la propria abitazione per recarsi nel più vicino centro scommesse. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco però lo hanno beccato proprio davanti al portone del palazzo, mentre stava rientrando con la “Bolletta” ancora tra le mani. Cuciniello è stato arrestato per evasione ed è stato sottoposto nuovamente alla misura domiciliare, in attesa di giudizio. Forse fortunato nel gioco, ma sicuramente non nella vita. L'articolo Bolletta in libertà: evade per andare al centro ... Leggi su anteprima24

