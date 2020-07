Locogrande, Scoperta una discarica abusiva: 3 denunciati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella giornata di ieri, 7 luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Locogrande – supportati nell’esecuzione dell’operazione da personale dell’A.R.P.A. di Trapani – nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del degrado urbano ed ambientale, hanno denunciato per realizzazione abusiva di una discarica non autorizzata, 3 soggetti trapanesi già noti alle forze dell’ordine. Nello... L'articolo Locogrande, Scoperta una discarica abusiva: 3 denunciati puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Locogrande, Scoperta una discarica abusiva: 3 denunciati - trapani24h : Rifiuti, scoperta una discarica abusiva a Locogrande: scattano 3 denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Locogrande Scoperta

I Carabinieri di Locogrande (TP) hanno denunciato per realizzazione abusiva di una discarica non autorizzata, 3 trapanesi. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con il personale dell’ARPA ...I Carabinieri della Stazione di Locogrande – supportati nell’esecuzione dell’operazione da personale dell’A.R.P.A. di Trapani – nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del degra ...