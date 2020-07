Marotta su Lautaro: «E’ condizionato dalle voci di mercato, non è sereno» (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato di Lautaro Martinez all’indomani della sconfitta contro il Bologna L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si è così espresso su Lautaro Martinez durante l’intervista a Sky Sport: «In questo momento convivono due situazioni: il campionato e il mercato. L’Inter non vuole vendere i suoi giocatori più importanti, Lautaro è condizionato dalle voci di mercato, abbiamo ammirato un grande giocatore nella prima parte di stagione tale da attirare l’attenzione di molti club. Adesso deve ritrovare quella serenità che lo deve portare a togliersi delle soddisfazioni e garantire all’Inter il contributo dato nella prima parte della stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

matitesbagliate : RT @Lucyaglam: Non perdonerò mai ad un calciatore milionario di non rendere in campo, perché condizionato dalle voci di mercato, ché noi c… - Lucyaglam : Non perdonerò mai ad un calciatore milionario di non rendere in campo, perché condizionato dalle voci di mercato,… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: “C’è amarezza e delusione. Conte è arrabbiato. Lautaro? Le voci lo condizionano. Eriksen…” - zazoomblog : Inter Marotta: “Conte è molto arrabbiato”. Poi la frecciata a Lautaro Martinez - #Inter #Marotta: #“Conte #molto - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Inter, #Marotta: '#Conte molto arrabbiato'. Poi la stoccata a #Lautaro ed #Eriksen ??? ?? -