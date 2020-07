Roma, finalmente Zaniolo: il centrocampista in campo contro il Napoli (Di domenica 5 luglio 2020) Nicolò Zaniolo è tornato in campo dopo l’infortunio: per il centrocampista nuovo esordio al San Paolo contro il Napoli Serata indimenticabile, quella del San Paolo, per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è tornato in campo dopo il brutto infortunio al crociato patito lo scorso a gennaio contro la Juventus. Zaniolo ha sostituito Justin Kluivert al 66′ della partita contro il Napoli, sul momentaneo risultato di 1-1. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il centrocampista della Roma è tornato in campo dopo il brutto infortunio al crociato patito lo scorso a gennaio contro la Juventus. Zaniolo ha sostituito Justin Kluivert al 66' della partita contro ...

12 gennaio-5 luglio. 5 mesi e 25 giorni. O, se preferite, 175 giorni. Ma Nicolò Zaniolo, dopo tanta sofferenza, ha finalmente rivisto la luce in fondo al tunnel. Tornando a provare l'ebbrezza di gioca ...

