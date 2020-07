Il revenge shopping latita e non solo perché ci stiamo impoverendo (Di mercoledì 27 maggio 2020) Niente code, nessuna corsa all'accaparramento di borse, scarpe e vestiti. Il “revenge shopping” cinese di post lockdown, con il boom di incassi e le file davanti al negozio Hermès di Canton che a metà aprile aveva aperto le speranze su un effetto fotocopia in Italia, per ora non si è visto, eccezion fatta per taglio, colore e piega dal parrucchiere. A poco più di una settimana dal via alla riapertura dei negozi, tra dispenser all'ingresso e mascherine, gli incassi del commercio sono ancora molto ridotti e le spese vendicative latitano, fenomeno che non stupisce Nadia Olivero, docente di psicologia dei consumi all'Università di Milano-Bicocca. Intervistata dall'Agi all'indomani dello shopping sfrenato di Canton aveva avvertito che l'andamento dello shopping nostrano, alla ripresa, sarebbe stato condizionato dal “consumer ... Leggi su agi

