Coronavirus | brusca frenata dei casi in Veneto | secondo Zaia “se se ne va tanto

(Di sabato 9 maggio 2020) Indi nuovi positivi alin, +22, e scendono anche le vittime, 2 in più da ieri sera. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 18.671, quello dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 1.643. In calo anche i ricoveri, sia nelle terapie intensive, che nei normali reparti Covid, mentre il numero dei malati attuali ammonta a 5.877. I negativizzati virologici sono 11.151. “Ad oggi, in, abbiamo effettuato 432.114 tamponi, 10 mila in più rispetto a ieri“, ha precisato il presidente della Regione, Luca, nel corso del quotidiano punto stampa sull’emergenza, presso la sede della Protezione Civile di Marghera. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare quanto dichiarato nelle ultime ore da Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerche ...