Il paradiso delle signore nuove puntate, Salvatore: “Ci sarà un ostacolo” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il paradiso delle signore nuove puntate, l’attore di Salvatore anticipa: “Ci sarà un ostacolo con Gabriella” Durante l’ultima puntate de Il paradiso delle signore la storia d’amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato è naufragata. La stilista infatti ha accettato l’invito di Cosimo ed il giovane cameriere ha assistito alla scena impotente. La loro storia quindi è definitivamente finita? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Emanuel Caserio, il giovane attore romano che impersona Salvatore che in un’intervista a Voi ha anticipato la trama della prossima stagione: “Non sono andate bene le cose con Gabriella, lui riproverà in qualche modo a riconquistarla ma ci sarà un ostacolo e poi si scoprirà cos’è” Emanuel Caserio, ha anche aggiunto: “Nella nuova stagione si ... Leggi su lanostratv Il Paradiso delle signore 4 - anticipazioni 7 maggio 2020 : per la rapina c'è già un sospettato

Il Paradiso delle Signore nuove puntate : più spazio a Paola e Franco

Il Paradiso delle Signore Repliche dall'11 al 15 maggio 2020 : Marcello è coinvolto nel furto al Paradiso? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il, l’attore dianticipa: “Ci sarà un ostacolo con Gabriella” Durante l’ultimade Illa storia d’amore tra Gabriella Rossi eAmato è naufragata. La stilista infatti ha accettato l’invito di Cosimo ed il giovane cameriere ha assistito alla scena impotente. La loro storia quindi è definitivamente finita? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Emanuel Caserio, il giovane attore romano che impersonache in un’intervista a Voi ha anticipato la trama della prossima stagione: “Non sono andate bene le cose con Gabriella, lui riproverà in qualche modo a riconquistarla ma ci sarà un ostacolo e poi si scoprirà cos’è” Emanuel Caserio, ha anche aggiunto: “Nella nuova stagione si ...

zazoomnews : Il Paradiso delle signore 4 anticipazioni 7 maggio 2020: per la rapina cè già un sospettato -… - superg1amp : RT @MarleyBrandy: Irene #Pivetti La sede delle sue due società è fuori dai confini nazionali. Una, la Only Italia Club, sta a San Marino. L… - Noovyis : (Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 7 maggio 2020: per la rapina c'è già un sospettato) Playhitmusic - - Fra_FA7 : @_albxreche sto tipo piangendo e contemporaneamente sono in paradiso, grazie mille per devastarmi prima delle lezioni?? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 6 maggio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : paradiso delle Quando ripartono le riprese de IL PARADISO DELLE SIGNORE interrotte per l’emergenza Covid-19? TVSerial Il paradiso delle signore nuove puntate, Salvatore: “Ci sarà un ostacolo”

Durante l’ultima puntate de Il paradiso delle signore la storia d’amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato è naufragata. La stilista infatti ha accettato l’invito di Cosimo ed il giovane cameriere ...

Vanessa Bryant ritrova la lettera di Kobe Bryant: all'interno il disegno di un angelo

Vanessa Bryant ha trovato una lettera di Kobe Bryant, dentro c'è il disegno di un angelo Vanessa Bryant ha ritrovato, il giorno prima del suo compleanno, una busta chiusa con dentro una lettera di Kob ...

Durante l’ultima puntate de Il paradiso delle signore la storia d’amore tra Gabriella Rossi e Salvatore Amato è naufragata. La stilista infatti ha accettato l’invito di Cosimo ed il giovane cameriere ...Vanessa Bryant ha trovato una lettera di Kobe Bryant, dentro c'è il disegno di un angelo Vanessa Bryant ha ritrovato, il giorno prima del suo compleanno, una busta chiusa con dentro una lettera di Kob ...