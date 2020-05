Le voci su un quinto mandato per Merkel dimostrano che al populismo ci si può opporre con

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 maggio 2020) Tra i pochi vantaggi offerti dall’essere al centro di una pandemia globale c’è la possibilità di mettere a confronto le nostre reazioni, analisi e commenti con quelli degli altri paesi. In Italia, per esempio, i discorsi di Angelaai tedeschi sul Coronavirus sono stati lodati e invidiati, portati a esempio di come si comporta un leader razionale, competente e responsabile, capace di rivolgersi ai cittadini trattandoli da adulti. Sul settimanale Der Spiegel, in un commento intitolato «Non siamo i figli della signora», Nikolaus Blome se la prende invece proprio con l’atteggiamento paternalistico del governo, rilancia le critiche del liberale Christian Lindner («La cancelliera ci parla come si parla a dei bambini»), protesta chemostra di non fidarsi dei tedeschi, dal momento in cui frena sulle misure di ...