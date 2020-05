Cristina Quaranta sono stata allontanata e fatta fuori dalla tv (Di martedì 5 maggio 2020) Cristina Quaranta ha detto addio al mondo dello spettacolo in un’intervista per Dagospia ha detto: “Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così”, dopo aver fatto parte delle ragazze di “Non è la Rai”, ed essere stata sul bancone di “Striscia la notizia” e partecipato ad altre trasmissioni come l’Isola dei Famosi e Guida al campionato, A dare la spinta decisiva la nascita di sua figlia: “È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90’ ”. Una delle sue ... Leggi su people24.myblog Cristina Quaranta | Cosa fa oggi l’ex ragazza di Non è la Rai

Cristina Quaranta : "Ora vendo tende"/ "All'Isola dei Famosi fui massacrata perché..."

Da velina di Striscia all’oblio - la nuova Cristina Quaranta è sempre super : ecco la ritroviamo oggi e cosa fa per vivere (Di martedì 5 maggio 2020)ha detto addio al mondo dello spettacolo in un’intervista per Dagospia ha detto: “Le persone senza peli sulla lingua come mescomode e non volendo cambiare il mio carattere, ma va bene così”, dopo aver fatto parte delle ragazze di “Non è la Rai”, ed esseresul bancone di “Striscia la notizia” e partecipato ad altre trasmissioni come l’Isola dei Famosi e Guida al campionato, A dare la spinta decisiva la nascita di sua figlia: “È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quandodiventata mamma, mia figlia Aurora èla priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90’ ”. Una delle sue ...

TweetNotizie : Cristina Quaranta, da Non è la Rai all'Isola dei Famosi: «Sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così» - zazoomnews : Cristina Quaranta Cosa fa oggi l’ex ragazza di Non è la Rai - #Cristina #Quaranta #ragazza - ringoringhetto : Cristina Quaranta, da 'Non è la Rai' all'Isola dei Famosi: «Sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così»… - blogtivvu : Che fine ha fatto Cristina Quaranta? L'ex lolita di Non è la Rai confida di essere stata fatta 'fuori' dalla televi… - blogtivvu : Non è la Rai, Cristina Quaranta cosa fa oggi? “La TV mi ha fatta fuori, lavoro in un negozio di tendaggi” -