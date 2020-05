Le ricette per fare a casa le bevande di Starbucks (Di venerdì 1 maggio 2020) (Foto: athome.Starbucks.com)Con le sue caffetterie chiuse in mezzo mondo (Italia compresa) a causa dell’emergenza coronavirus, Starbucks condivide con i fan del Frappuccino le ricette per preparare a casa le bevande che si trovano nei suoi locali. Certo, non sarà proprio la stessa cosa che ordinare al banco una delle infinite varianti personalizzate di caffè e aspettare di ricevere il bicchierone con il proprio nome, ma è uno dei tanti modi per addolcire la quarantena. Durante il lockdown dovuto al Covid-19, il colosso americano del caffè ha iniziato a condividere sui suoi social consigli per arricchire il cappuccino usando, per esempio, il miele o la cannella (proprio come Ikea, che ha diffuso la ricetta delle sue polpette). Ma la vera miniera, per chi ama Starbucks, si trova sul sito Starbucks Coffee at Home: accanto alla vetrina di miscele e ... Leggi su wired Ricette dolci - sbriciolata alla Nutella super golosa

Carbonara di zucchine - ricette Fatto in casa per voi da Benedetta Rossi

Benedetta Rossi prepara i maritozzi - ricette Fatto in casa per voi (Di venerdì 1 maggio 2020) (Foto: athome..com)Con le sue caffetterie chiuse in mezzo mondo (Italia compresa) a causa dell’emergenza coronavirus,condivide con i fan del Frappuccino leper preparare aleche si trovano nei suoi locali. Certo, non sarà proprio la stessa cosa che ordinare al banco una delle infinite varianti personalizzate di caffè e aspettare di ricevere il bicchierone con il proprio nome, ma è uno dei tanti modi per addolcire la quarantena. Durante il lockdown dovuto al Covid-19, il colosso americano del caffè ha iniziato a condividere sui suoi social consigli per arricchire il cappuccino usando, per esempio, il miele o la cannella (proprio come Ikea, che ha diffuso la ricetta delle sue polpette). Ma la vera miniera, per chi ama, si trova sul sitoCoffee at Home: accanto alla vetrina di miscele e ...

AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? St… - AnnaRizzo_ : RT @UniboMagazine: Una pubblicazione speciale dell’Università di Bologna raccoglie le risposte messe in campo dai Paesi di tutto il mondo p… - DBonacorsi : RT @UniboMagazine: Una pubblicazione speciale dell’Università di Bologna raccoglie le risposte messe in campo dai Paesi di tutto il mondo p… - UniboMagazine : Una pubblicazione speciale dell’Università di Bologna raccoglie le risposte messe in campo dai Paesi di tutto il mo… - news_modena : Maschere per capelli fai da te: 6 ricette con ingredienti naturali per capire sempre al top -

Ultime Notizie dalla rete : ricette per La scelta di @CasaLettori. Ricette semplici La Repubblica Fase 2, in Sicilia più libertà: nuova ordinanza di Musmeci, l'elenco di cosa si può fare

09:21Fase 2, in Sicilia più libertà: nuova ordinanza di Musmeci, l'elenco di cosa si può fare 09:09Fase 2, in Sicilia più libertà: nuovo ordinanza di Musmeci, ecco cosa si può fare 04:55Si sentiva Bra ...

La spesa di maggio: frutta e verdura detox per ripartire

In quanto a frutta ci si può davvero sbizzarrire: nespole e fragole sono le regine, ma per chi ha pazienza sono in arrivo anche le ciliege. Ricche di vitamina C – che è un prezioso antiossidante – e c ...

09:21Fase 2, in Sicilia più libertà: nuova ordinanza di Musmeci, l'elenco di cosa si può fare 09:09Fase 2, in Sicilia più libertà: nuovo ordinanza di Musmeci, ecco cosa si può fare 04:55Si sentiva Bra ...In quanto a frutta ci si può davvero sbizzarrire: nespole e fragole sono le regine, ma per chi ha pazienza sono in arrivo anche le ciliege. Ricche di vitamina C – che è un prezioso antiossidante – e c ...