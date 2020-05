Alfred Hitchcock, a 40 anni dalla sua morte: biografia, film e carriera (Di venerdì 1 maggio 2020) Alfred Hitchcock, icona del cinema internazionale, e personaggio indiscusso della regia cinematografica mondiale. Un vero maestro, re del mistero e soprattutto della “suspense” Quarant’anni fa, il 29 aprile 1980, veniva a mancare nella sua casa di Bel Air a Los Angeles, in California , uno dei più grandi registi e senza dubbio una delle personalità più importanti della storia del cinema mondiale: Alfred Hitchcock. Come spesso è accaduto per registi e/o attori di così tale prestigio artistico, anche in questo caso la scoperta pigra e tardiva di uno dei più grandi maestri del cinema MONDIALE, considerato da tutti il re del mistero e soprattutto della “suspense” (che approfondiremo più tardi), fu purtroppo, sbiadita e incompleta, probabilmente per una lunga serie di fattori legati soprattutto a ... Leggi su 2anews Intrigo internazionale - Alfred Hitchcock e la scena dell'aereo : dettagli di suspence

Alfred Hitchcock : i 12 migliori film del regista

