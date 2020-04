Atalanta: il dato record della squadra di Gasperini (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Atalanta di Gasperini ha un particolare record. Si tratta della squadra che ci mette meno minuti prima di segnare L’Atalanta di Gasperini è un’impressionante macchina da gol, che tra l’altro si è confermata anche in ambito internazionale. CalcioDatato ha pubblicato un interessante grafico sulle squadre italiane delle ultime 5 stagioni. Ha fatto una classifica di chi arriva con più velocità al gol, di chi impiega meno minuti di possesso palla per segnare. Con 11 minuti e 4 secondi di possesso per gol realizzato l'Atalanta 19/20 é la squadra italiana con il possesso più efficace in termini realizzativi delle ultime 5 stagioni e la quarta tra le squadre dei 5 principali campionati europei. pic.twitter.com/K49XYL8EAQ — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 27, 2020 Come si può vedere, l’Atalanta 2019-2020 ... Leggi su calcionews24 Atalanta - senti Gosens : “Vogliamo tornare a giocare e restituire ai tifosi tutto l’affetto che ci hanno dato”

Atalanta - Muriel : un dato mostra la grande efficacia del colombiano

L’Atalanta di Gasperini ha un particolare record. Si tratta della squadra che ci mette meno minuti prima di segnare L’Atalanta di Gasperini è un’impressionante macchina da gol, che tra l’altro si è co ...

San Bartolomeo, comunità in lutto per mister Tony il barista-allenatore

È morto a 56 anni l’ex calciatore e tecnico Saginario. Ha gestito i bar di Monestirolo, Dogato e Ospital Monacale SAN BARTOLOMEO IN BOSCO. “Io vorrei ringraziare tutti voi a nome mio, di mia sorella F ...

