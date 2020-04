Piano segreto | Fontana attacca il premier E ora il Copasir vuole interrogare Speranza

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sabrina Cottone Acquisito il documento "nascosto". Medici contro illombardo delle 4D Nel «nazionale di emergenza» tenutodal governo per non allarmare la popolazione erano previsti tre possibili scenari e il peggiore prevedeva tra i 600mila e gli 800mila morti solo in Italia. A parlare è Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria, che al Corriere della sera ha raccontato come già da metà gennaio «avevamo pronto unsecretato e quelabbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio» attraverso le zone rosse e le altre misure di contenimento. Il ministro della salute, Roberto, commenta: «È un merito aver approfondito i possibili scenari e le eventuali azioni da mettere in atto già dal 12 ...