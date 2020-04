Record di guariti, sempre meglio nelle terapie intensive. Ma ancora troppe vittime: 534 in 24 ore (Di martedì 21 aprile 2020) Iniziamo annunciando ancora – purtroppo – nuove vittime da coronavirus da ieri nel Paese: ben 534, che portano complessivamente a 24.648 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente però, confermano dalla sede romana della Protezione civile, migliorano i numeri per quel che riguarda i contagi ed i ricoveri ospedalieri. Oggi infatti si contano ben 528 contagiati in meno, portando quindi il totale dei positivi a 107.709. E come dicevamo, diminuiscono in modo importante anche la quantità di persone ricoverate con sintomi che, in virtù del calo di 772 unità registrate nelle ultime 24 ore, passano a 24.134. Grazie a Dio, prosegue ancora il calo dei pazienti costretti alla ventilazione meccanica, che grazie ai 102 in meno rispetto a ieri, ora vede le terapie intensive occupate da 2.471 persone. Mentre persistono in isolamento ... Leggi su italiasera Coronavirus - cala ancora il numero dei malati : 528 in meno in 24 ore. Record di guariti in un giorno. Ma i morti tornano sopra quota 500

