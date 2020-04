L’offensiva di Tripoli appoggiata da turchi e jihadisti (Di domenica 19 aprile 2020) Prosegue il sostegno turco alle milizie islamiste di Tripoli che negli ultimi giorni sono riuscite a riconquistare le città di Surman, Sabratha, al-Ujailat, Zalatan, al-Jamil, Rikdalin, nonchè le zone di al-Asa e Maleeta. Fondamentale per la riconquista è risultato il supporto aereo turco e quello dei jihadisti provenienti dalla zona di Idlib e traslocati dal Mit turco nella Libia occidentale per fornire sostegno al governo di Fayez al Sarraj,nell’offensiva contro il generale Khalifa Haftar. Ciò che a Tripoli viene definita come “liberazione” ha in realtà tutte le caratteristiche di un vero e proprio massacro. Come già riportato dall’Indro, la sera del 13 aprile a Sorman, alcuni uomini armati, probabilmente provenienti da Zawiya (secondo testimonianze dei presenti), hanno ucciso il capo ... Leggi su it.insideover L’offensiva di Tripoli appoggiata da turchi e jihadisti

