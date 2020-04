Marcello Cesena e Alessandro Iovine si sono sposati: l’annuncio (Di sabato 18 aprile 2020) In una Roma deserta a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus, il comico Marcello Cesena e Alessandro Iovine si sono detti “sì”. È stato lo stesso Cesena ad annunciare di essere convolato a nozze con il compagno, pubblicando una foto dei due su Instagram con la scritta simbolo: “Just married!“. Un matrimonio ai tempi del Covid-19 sono tempi difficili quelli che stiamo vivendo. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus sta attanagliando l’Italia e tutti noi abbiamo dovuto fermarci, rimanendo in casa e rivisitando radicalmente la nostra quotidianità. Anche tutte le coppie che avrebbero dovuto convolare a nozze in questi mesi hanno rimandato, oppure si sono sposate rinunciando però a fastosi festeggiamenti e a vedere la Chiesa gremita di gente per un evento così importante. Tra ... Leggi su thesocialpost Marcello Cesena | il comico si è sposato oggi a Roma con il suo compagno

