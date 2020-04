Reunion di High School Musical, Zac Efron grande assente: Troy Bolton si giustifica con un video messaggio (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo periodo storico, in cui siamo costretti a restare a casa per rispettare la quarantena, sul web impazzano le Reunion virtuali. Il cast di High School Musical si è riunito per partecipare allo speciale Disney Singalong trasmesso dalla rete americana ABC. Il regista Kenny Ortega aveva già annunciato l'attesa rimpatriata, anticipando che gli attori della celebre serie teen avrebbero cantato uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero il brano We're All In This Together.Dopo l'iniziale entusiasmo, è arrivata la delusione. Zac Efron è il grande assente della Reunion, ma l'attore ha voluto partecipare comunque, condividendo un video messaggio per introdurre l'esibizione canora dei suoi colleghi di High School Musical:Ciao a tutti. Spero che stiate bene, in salute e che stiate facendo il possibile per superare questo momento. È un ... Leggi su optimagazine Da «High School Musical» a «La Tata» : le reunion diventano virtuali (in tempi di coronavirus) (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo periodo storico, in cui siamo costretti a restare a casa per rispettare la quarantena, sul web impazzano levirtuali. Il cast disi è riunito per partecipare allo speciale Disney Singalong trasmesso dalla rete americana ABC. Il regista Kenny Ortega aveva già annunciato l'attesa rimpatriata, anticipando che gli attori della celebre serie teen avrebbero cantato uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero il brano We're All In This Together.Dopo l'iniziale entusiasmo, è arrivata la delusione. Zacè ildella, ma l'attore ha voluto partecipare comunque, condividendo un video messaggio per introdurre l'esibizione canora dei suoi colleghi di:Ciao a tutti. Spero che stiate bene, in salute e che stiate facendo il possibile per superare questo momento. È un ...

Il cast della serie tv "High School Musical" si è riunito virtualmente per l'evento speciale "The Disney Family Singalong". Gli attori, coordinati dal regista Kenny Otrega, hanno intonato insieme "We’ ...

Il cast di High School Musical si è ritrovato una storia reunion durante la quarantena. Sul canale americano ABC è andato in onda uno speciale dal titolo Disney Family Singalong dove alcune star del ...

