La Spagna azzarda e riapre Berlino riparte dalle scuole

(Di martedì 14 aprile 2020) Manila Alfano Sanchez: "Non è finita, ma via libera a fabbriche e cantieri", ok della Merkel per medie e superiori C'è una priorità che accomuna i Paesi di tutto il mondo: far ripartire l'economia. Il prima possibile. Si rischia e si incrociano le dita. Perchè l'equilibrio tra la tutela della salute e la sopravvivenza dell'economia messa a dura prova dal lockdown è diventata per tutti una priorità. È in quest'ottica che il governo spagnolo ha scelto, nonostante tutto, di rialzare le saracinesche. Gradatamente, ma già ieri la macchina produttiva del Paese è ripartita, nonostante lo scetticismo della comunità scientifica, di alcuni sindacati e dei governi regionali di Barcellona e Madrid. Ma si. I lavoratori di alcuni servizi non essenziali, come l'edilizia o l'industria, sono tornati al lavoro, dopo ...