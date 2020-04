Barcellona | comunicato ufficiale | il club farà causa a Rousard

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo le dimissioni del vicepresidenteseguite dalle gravi dichiarazioni contro il, arriva ildelDopo le pesanti accuse di Emilicontro la dirigenza del, arriva la replica delblaugrana. Ecco ildella società catalana contro l’ex vicepresidente. «Di fronte a gravi e infondate accuse formulate da Emili Rousaud, ex vicepresidente del, in una serie di interviste con i media, il Consiglio di amministrazione nega categoricamente qualsiasi azione che possa essere descritta come corruzione e ha convenuto di portare di conseguenza l’azione penale corrispondente. L’FC Barcelona non può tollerare accuse che danneggiano gravemente l’immagine dell’istituzione. L’azione criminale da intraprendere è in difesa dell’onore dele dei suoi dipendenti. ...