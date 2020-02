Il primo live di John Frusciante con i Red Hot Chili Peppers dopo 13 anni (video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se a dicembre avevamo appreso che lo storico chitarrista era pronto a ritornare con la sua band, nelle ultime ore abbiamo visto le immagini del primo live di John Frusciante con i Red Hot Chili Peppers. Dall'ultima volta, pensiamo, sono passati 13 anni. La prima occasione che ha rimesso i RHCP sul palco è stato un concerto tenutosi a Beverly Hills in memoria di Andrew Burkle, figlio del magnate statunitense Ron Burkle. Insieme a John Frusciante hanno suonato il frontman Anthony Kiedis e il bassista Flea mentre il batterista Chad Smith è stato sostituito dal batterista dei Jane's Addiction Stephen Perkins. I Red Hot Chili Peppers hanno suonato Give It Away, dall'album Blood Sugar Sex Magik (1991) e due cover: I Wanna Be Your Dog di Iggy Pop And The Stooges e Not Great Man dei Gang Of Four suonata in onore del chitarrista Andy Gill recentemente scomparso. Andy Gill è stato anche il ... optimaitalia

