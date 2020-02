Non è vero che l’Italia sarebbe pronta a riaprire il traffico aereo con la Cina (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Farnesina smentisce la notizia della riapertura del traffico aereo tra Italia e Cina. A seguito di un incontro tra il vice ministro degli Esteri cinese e l’ambasciatore italiano a Pechino, Luca Ferrari, l’agenzia cinese Xhinua aveva parlato di un accordo sulla riapertura di alcuni voli della tratta Cina-Italia. Non è vero che l’Italia sarebbe pronta a riaprire il traffico aereo con la Cina LEGGI ANCHE> Il ricercatore emiliano di 29 anni che ha contratto il coronavirus Il ministro della Salute Roberto Speranza lo conferma con un post pubblicato su Facebook. A margine della foto della riunione della «task force coronavirus», il ministro scrive che «i collegamenti aerei diretti con la Cina sono e restano chiusi», aggiungendo che sono ancora in atto e continuano i lavori per tenere alte le misure di prevenzione: «Stiamo continuando a rafforzare i controlli con ... giornalettismo

