Delusione Elettra Lamborghini: la bomba caciarona si è “sanremizzata” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Siamo solo al secondo giorno di Festival e le occhiaie sono tipo quelle di Sanders che da due giorni non dorme per cercare di capire se ha vinto in Iowa. Poco importa. Quando il trash chiama bisogna rispondere sempre presenti e, smaltiti i traumi psicologici generati dalla performance sacro-burlesque di Achille Lauro, toccava ad un’altra concorrente il nobile compito di prenderci per mano e portarci sulle massime vette del degrado culturale. “Dai Elettra, siamo ai tuoi piumatissimi piedi. Sali su quel palco e facci dimenticare anche solo per 2 minuti Fiorello vestito da Maria De Filippi”, questo è stato il mio unico pensiero nel vederla scendere le scale dell’Ariston. Sarebbe bastato pochissimo per conquistarci tutti. Con la musica? Macché, in quella non ci ho mai sperato. Sapevo benissimo che dal punto di vista artistico ci stava aspettando qualcosa a metà strada tra l’atroce ... tpi

michiamoneve : Mi sto guardando le esibizioni di ieri e per ora ho visto Elettra, Levante, Rancore e non me ne piace mezza di canzone ma che delusione - RussianMike31 : RT @lacquacalda: In ritardo, ma voglio comunque dire che Elettra Lamborghini è stata una super delusione, mi aspettavo un trash stellare e… - lacquacalda : In ritardo, ma voglio comunque dire che Elettra Lamborghini è stata una super delusione, mi aspettavo un trash stel… -