Tutti per Tutti, torna il concorso della CEI che premia i progetti sociali delle parrocchie (Di martedì 4 febbraio 2020) TuttixTutti taglia il traguardo della 10^ edizione. torna il concorso per le parrocchie promosso dalla CEI a livello nazionale, che prende il via il 1° febbraio, tagliando il traguardo della 10^ edizione. Ogni parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi online su www.TuttixTutti.it, creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto di solidarietà e organizzando un incontro formativo per promuovere il sostegno economico alla Chiesa cattolica. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° febbraio e il concorso si concluderà il 31 maggio 2020 mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno tramite la pubblicazione sul sito www.TuttixTutti.it. Dieci i premi, compresi tra €1.000 e €15.000, attribuiti dalla Giuria composta dai membri del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, che selezionerà i 10 progetti di solidarietà considerati più meritevoli secondo i ... ildenaro

