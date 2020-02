“Sono stata con lui”. Lory Del Santo e il super vip: la rivelazione sul famoso flirt è pazzesca (Di martedì 4 febbraio 2020) La showgirl Lory Del Santo ha deciso di rilasciare un’intervista con dettagli interessanti a Giorgio Lauro. Alcuni particolari della sua vita sono praticamente inediti, mai rivelati prima d’ora. Infatti, in passato è stata impegnata con un personaggio davvero incredibile e famoso: George Harrison dei Beatles. In una precedente intervista con Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’, la donna si era invece soffermata sull’ex compagno Eric Clapton.A proposito di lui aveva detto: “Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell, poi ho saputo che non gli piaceva mica tanto”. Dunque, aveva una grande curiosità nei confronti della bellissima Naomi, ma poi invece ne rimase abbastanza deluso una volta incontrata. Ritornando al componente della famosissima band inglese, Lory lo incontrò in Giappone, più precisamente nella città di Hiroshima. L’artista era appunto impegnato con un tour proprio con ... caffeinamagazine

