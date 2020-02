Coronavirus, atterrato a Pratica di Mare l'aereo con 56 italiani. Cecchignola in rivolta: "Non li vogliamo" (Di lunedì 3 febbraio 2020) È arrivato intorno alle 10 del mattino il Boeing KC 767 dell'Aeronautica militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan, la città cinese da cui si è diffuso il Coronavirus. atterrato a Pratica di Mare con 56 connazionali, uno in meno del previsto: un ragazzo di 20 anni infatti è stato costre liberoquotidiano

fattoquotidiano : #Coronavirus - Storia di Domenico, atterrato a Roma dopo scalo a Vienna: “Ho chiesto uno screening, non ho fatto pr… - repubblica : Coronavirus, atterrato il primo volo di rimpatrio con 67 italiani: andranno in quarantena alla Cecchignola [aggiorn… - repubblica : Coronavirus, atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani che rientrano da Wuhan. Ultime notizie: crollano… -