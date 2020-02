LIVE Djokovic-Thiem 3-0, Finale Australian Open in DIRETTA: break immediato del serbo (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Djokovic aggredisce ancora Thiem sulla seconda, l’austriaco perde il controllo del dritto. 30-15 Prima esterna vincente di Thiem. 15-15 Djokovic manda praticamente in tribuna Thiem con un micidiale dritto, ma sbaglia la palla corta. 0-15 Grandissima risposta di Djokovic che allontana Thiem con il rovescio, costringendolo a colpire in arretramento, ma il suo, di rovescio, rimane in rete. 3-0 Djokovic, con un’altra prima esterna conferma il break di vantaggio il numero 2 del mondo. 40-15 Prima centrale di Djokovic. 30-15 Esce in lunghezza il contropiede di rovescio di Djokovic. 30-0 Prima vincente di Djokovic. 15-0 Il nastro aggiusta la palla a Djokovic sul rovescio di Thiem, il serbo ha il tempo di giocare una palla corta di rovescio molto bella. 2-0 break Djokovic: ancora una gran difesa del serbo, che poi tira un dritto ... oasport

SuperTennisTv : .@DjokerNole non ha mai perso una finale a Melbourne... @ThiemDomi ha già perso due finali Slam... chi alzerà il tr… - Ubitennis : Australian Open 2020 LIVE, il giorno della finale maschile: Djokovic affronta Thiem - OA_Sport : LIVE Djokovic-Thiem, Finale Australian Open in DIRETTA: serbo per l’ottava meraviglia, ma l’austriaco ci crede! -