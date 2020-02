Coronavirus: in Italia ormai è psicosi, oltre ogni ragionevolezza (Di sabato 1 febbraio 2020) Dai casi di razzismo verso i cinesi ai tam tam su whatsapp: bufale, fake news e psicosi sono, al momento, il vero contagio in corso. A Roma in un bar vicino alla Fontana di Trevi, ieri è stato affisso un cartello che vietava l’ingresso a persone di nazionalità cinese. C’era scritto: «A causa delle disposizioni … L'articolo Coronavirus: in Italia ormai è psicosi, oltre ogni ragionevolezza proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -