Eleonora Giorgi torna al Gf Vip | Paolo Ciavarro cocco di mamma (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo essere stata inchiodata alla televisione, 24 ore su 24 per seguire il Grande Fratello vissuto dal suo ‘cocco preferito’, l’attrice Eleonora Giorgi torna al Gf Vip, questa sera, 31 gennaio. Varcherà la porta rossa per abbracciare il figlio Paolo Ciavarro. L’anticipazione è arrivata dal Grande Fratello Vip: “Grande sorpresa questa sera per il nostro … L'articolo Eleonora Giorgi torna al Gf Vip Paolo Ciavarro cocco di mamma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GrandeFratello : Grande sorpresa questa sera per il nostro Paolo Ciavarro che avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. ??… - GrandeFratello : Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP - Lucy52112323 : RT @GrandeFratello: Eleonora Giorgi ha parlato: la possibile unione tra Clizia e Paolo è più che benedetta! ?? #GFVIP -