Il Milan ha battuto 4 a 2 il Torino e si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Milan ha battuto 4 a 2 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e si è qualificato alle semifinali del torneo, dove giocherà contro la Juventus. Il Milan è andato in vantaggio ilpost

AntoVitiello : In una serata speciale è arrivato il primo gol a San Siro dell'#Ibrahimovic BIS. Continua a vincere il #Milan nel 2… - AlePitton : RT @AntoVitiello: In una serata speciale è arrivato il primo gol a San Siro dell'#Ibrahimovic BIS. Continua a vincere il #Milan nel 2020, e… - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: In una serata speciale è arrivato il primo gol a San Siro dell'#Ibrahimovic BIS. Continua a vincere il #Milan nel 2020, e… -