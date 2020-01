Grave lutto per Antonella Clerici, lo straziante saluto sui Instagram: ‘Addio…’ [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) La morte di Kobe Bryant Qualche ora fa il mondo dello sport, in particolare il basket è stato colpito da un gravissimo lutto. Chi ha seguito i telegiornali o su internet sa perfettamente che a causa uno schianto in elicottero, l’asso dei Lakers Kobe Bryant è morto vita insieme alla figlia 13enne Gianna. Oltre ai due sul mezzo erano presenti altre sette persone. Una tragedia immane, dovuta con molta probabilità alla visibilità carente per via della nebbia fitta, ma anche alla velocità dell’elicottero, stimata intorno ai 300 km/h. La notizia del decesso dello cestista ha sconvolto tutti, tra cui alcuni personaggi dello spettacolo. Ad esempio Caterina Balivo che addirittura è stata criticata, ma anche Antonella Clerici che lo ha voluto ricordare con un post su IG. Il messaggio di Antonella Clerici Un drammatico fatto quello accaduto nella giornata di domenica 26 gennaio 2020. ... kontrokultura

