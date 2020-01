Brescia, caso Fantoni: fermato un ragazzo di 28 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) Hanno subito uno sviluppo le indagini dei militari di Brescia. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato un 28enne ad uccidere la donna nel parco. Nella giornata di ieri il drammatico ritrovamento del corpo di una donna, in un parco nel Bresciano, ed oggi invece i militari del comune Lombardo, sono giunti ad un colpevole. Le indagini … L'articolo Brescia, caso Fantoni: fermato un ragazzo di 28 anni proviene da www.inews24.it. inews24

