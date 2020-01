Catania, picchia la madre davanti alla figlia: la bambina chiama la polizia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una ragazzina, che stava assistendo a una lite in casa tra il padre e la madre, culminata con le violenze dell'uomo, ha dato l'allarme al 112. Sul posto si sono recate tre volanti della polizia. L’uomo, un pluripregiudicato, è stato portato in questura dove è indagato a piede libero per maltrattamenti in famiglia. fanpage

