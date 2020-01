Crosetti: mentre Higuain risorgeva, il Napoli si inabissava (Di domenica 26 gennaio 2020) Sarri ha detto che qualora stasera al San Paolo ricevesse fischi sarebbero “una forma di affetto“. E allora, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, “acusticamente, tra qualche ora sarà dunque amato moltissimo”. Il legame emotivo con Napoli è antico, scrive, ricostruendo brevemente la vita del padre gruista all’Italsider e la sua storia in azzurro, cane Ciro compreso. Stasera tornerà nello stadio che è stato suo insieme a Higuain, il suo “attaccante da asporto”. L’estate scorsa la Juve sembrava dovesse vendere il Pipita, invece non lo ha più fatto. “Nel frattempo, mentre questo centravanti antico ed emotivo, tecnico come pochi e generoso, ora forse un po’ meno bomber e un po’ più altruista, risorgeva contro ogni previsione a parte la propria, il Napoli viceversa s’inabissava. E se Higuain trascorreva da una vita all’altra, il Napoli ... ilnapolista

