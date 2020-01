Biathlon in tv oggi, mass start Pokljuka 2020: orari, programma, pettorali di partenza (Di domenica 26 gennaio 2020) Terminate le fatiche delle individuali e la giornata dedicata alle staffette miste, la sesta tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon in corso di svolgimento a Pokljuka (Slovenia) si appresta a vivere lo spettacolo delle due mass start. In campo femminile i due precedenti in stagione sono stati vinti da Tiril Eckhoff a Le Grand Bornand e da Kaisa Makarainen a Oberhof, con la norvegese che è l’unica ad essere salita sul podio in entrambe le occasioni anche se oggi non sarà al via per un’infezione virale. Dorothea Wierer ha la grande occasione di rientrare in gioco per la Coppa del mondo, ma i problemi alla schiena di cui sta soffrendo da qualche settimana potrebbero limitarla anche oggi. Per l’Italia ci sarà anche Lisa Vittozzi, pronta a raggiungere finalmente il primo podio in stagione. Tra gli uomini invece assisteremo al secondo atto della sfida tra Johannes ... oasport

