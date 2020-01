Dazi, Trump aumenta quelli su acciaio e alluminio (Di sabato 25 gennaio 2020) aumentati i Dazi su acciaio e alluminio da parte degli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Casa Bianca. WASHINGTON (STATI UNITI)- aumentati i Dazi su acciaio e alluminio. La decisione è stata comunicata dalla Casa Bianca specificando come le nuove imposte del 10% e del 25% saranno introdotte dal prossimo 8 febbraio. In particolare l’aumento riguarderà tutti i Paesi tranne Australia, Brasile, Canada, Messico e Corea del Nord per quanto riguarda l’acciaio mentre Argentina, Australia, Canada e Messico per l’alluminio. Maggiori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane visto che Donald Trump non sembra essere intenzionato a fare passi indietro. La dura politica economica di Donald Trump L’aumento dei Dazi su acciaio e alluminio è la conferma di una dura politica economica di Donald Trump. Il presidente americano non è ... newsmondo

