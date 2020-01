Sacchi: “Mihajlovic? Non parlo di politica…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Stasera non parlo di politica, solo di calcio”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi, a palazzo Pepoli a Bologna, prima della presentazione del suo libro “La coppa degli immortali” insieme ad Adriano Galliani, ex vicepresidente dei rossoneri e ora senatore di Forza Italia, al giornalista Marino Bartoletti e alla presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini. Questo il commento sull’endorsement di Sinisa Mihajlovic per Salvini che ha suscitato clamore. “Oggi – precisa Sacchi – e’ capitata una cosa spiacevole. Non ho mai parlato di politica. Ero in auto e non potevo parlare. Mi dispiace perche’ la correttezza deve far parte della nostra vita”. Solo Marino Bartoletti va controcorrente: “A volte si accusa il calcio di vivere in una torre d’avorio, di non esprimere ... calcioweb.eu

Brunoinimer : Sacchi come Mihajlovic: ha scelto Salvini e Borgonzoni - CalcioWeb : #Sacchi: '#Mihajlovic? Non parlo di politica...' - - giandomenic45 : RT @51fini: Arrigo Sacchi, pallonate a Bonaccini: come Mihajlovic, si schiera con Salvini e Borgonzoni ?? HAI CAPITO ?@sbonaccini? ???? ???? ?… -