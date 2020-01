Germania, rapporto della polizia: dal 1990 l’estrema destra è colpevole di 100 omicidi (Di giovedì 23 gennaio 2020) In Germania l’estrema destra uccide. Lo dicono gli studi e lo confermano le autorità: cento omicidi dalla riunificazione del 1990. La riprova arriva da un rapporto dei comandi di polizia della Turingia, dell’Assia e della Renania-settentrionale Vestfalia che hanno riclassificato alcuni casi, che causarono sei morti, come crimini legati alla galassia dell’estremismo di destra. Non è certo una novità, ma ciclicamente a Berlino si torna a parlare di quanto questo universo sia grande. Se ne è parlato dopo l’attacco antisemita di Halle e se ne parlò ancora prima quando Walter Lübcke, presidente del distretto di Kassel, venne freddato con un colpo di pistola. Il sospettato dell’omicidio, il neonazista Stephan Erst, era un “sostenitore attivo” del partito di estrema destra Afd. E se 100 morti in 29 anni potrebbero non sembrare un’enormità, il quotidiano Tagesspiegel corregge ... ilfattoquotidiano

