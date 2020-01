GF Vip notte movimentata per Rita Rusic (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La gieffina Vip Rita Rusic e l’autoerot….smo al Grande Fratello Vip 2020. Una notte calda per Rita Rusic, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La Rusic ha avuto una diretta abbastanza impegnativa, soprattutto per via del suo scontro con Valeria Marini, tornata nella casa proprio per affrontarla. L’occhio del GF non abbandona mai i protagonisti reclusi e li spia per 24 ore e durante la nottata il sito “Dagospia” ha notato qualcosa di particolare, relativamente proprio a Rita, che ha costretto la regia a cambiare inquadratura. La Rusic infatti deve aver dimenticato la presenza delle telecamere sui muri e dietro gli specchi, cosa che gli ex inquilini raccontano spesso, e si è lasciata andare. Il fatto è andato in onda in diretta alle 3 e 20 della notte, con la presenza in camera anche di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. musicaetesti.myblog

Daegulife_ : @ONEIRAT4EXIA Nonostante l'acquisto del vip comunque dovrai fare la fila di notte, sia per il soundcheck e in parti… - doodah_trash : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO VIDEO-HARD! RITA RUSIC NEL CUORE DELLA NOTTE ''ASSECONDA'' LE RICHIESTE DEL SUO ''FIORELLINO - bergonzi_paola : RT @Kaimano1979: Grande Fratello Vip 2020, autoerotismo di Rita Rusic: notte hard beccata dalle telecamere, il video scandalo -