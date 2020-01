Bergamo-Guadagno: per Museo Civiltà Romana variazione a febbraio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “Ringrazio la presidente Guadagno e sono sicuro che la Sovrintendenza con il nostro supporto lavorera’ al massimo per raggiungere gli obiettivi. Oggi pomeriggio abbiamo appreso le tempistiche della riapertura progressiva di alcuni spazi del Museo della Civilta’ Romana. Entro gennaio ci conferma la Sovrintendenza, verra’ effettuato il collaudo che sancira’ la conclusione dei lavori avviati con la chiusura del Museo nel febbraio del 2014 e potra’ riprendere appieno l’attivita’ scientifica del Museo.” “A ottobre 2020 poi – con l’avvio del nuovo anno scolastico – la Sovrintendenza ha confermato che finalmente riaprira’ il Planetario e nella primavera del 2021 il Plastico di Roma Imperiale custodito nel Museo. Purche’ la variazione di bilancio gia’ richiesta per lo stanziamento dei ... romadailynews

Bergamo Guadagno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bergamo Guadagno