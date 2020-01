Per Balotelli due turni di squalifica e multa di 10mila euro (Di martedì 21 gennaio 2020) Il giudice sportivo ha deciso. Per Mario Balotelli squalifica per due turni e multa di 10mila euro. L’attaccante del Brescia ha mandato a quel paese l’arbitro nell’ultimo match giocato con la squadra, contro il Cagliari, ed espulso dal campo. Ecco la motivazione del giudice sportivo: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già didato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità”. Balotelli salterà le sfide contro Milan e Bologna. L'articolo Per Balotelli due turni di squalifica e multa di 10mila euro ilNapolista. ilnapolista

