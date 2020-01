Festival di Sanremo, si sfoga la Novello: “Così funziona lo show” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si torna a parlare di Francesca Sofia Novello e anzi, a parlare in questo caso è la stessa modella che su Instagram ha voluto sfogarsi dopo la bufera sollevata sul Festival di Sanremo post conferenza stampa che ha messo in seria difficoltà il direttore artistico Amadeus per una frase molto fraintendibile sul ruolo ricoperto dalla figura femminile. Festival di Sanremo: parla Francesca Sofia Novello “Partiamo dal presupposto che io nella vita faccio la modella da quando avevo 16 anni, che sono diplomata in lingue e che sono iscritta a Giurisprudenza con soli due esami alla laurea“, inizia così a scrivere la Novello sulla propria pagina Instagram. “Faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso un cui mi sposi o mi lasci con lui“, non certo parole che trapelano a caso ma che vengono a galla proprio alla luce della feroce polemica venuta a ... thesocialpost

matteosalvinimi : Oggi leggo che la Rai e il più importante festival della canzone italiana, usando denaro pubblico, sdoganano femmin… - msgelmini : Cosa c’entra #JuniorCally, che nelle sue canzoni incita al femminicidio e alla violenza sulle donne, al Festival di… - chetempochefa : 'Festival di Sanremo: ci sono parecchie polemiche perché ogni serata durerà 11 ore. Amadeus ha una conduzione molto… -