Eriksen Inter, altro indizio. Mourinho lascia il danese in panchina (Di sabato 18 gennaio 2020) Eriksen Inter, c’è un altro indizio in favore dei nerazzurri. Mourinho lascia in panchina il danese contro il Watford C’è un ulteriore indizio che alimenta la speranza dei tifosi dell’Inter nel vedere Christian Eriksen con la maglia nerazzurra. Nella gara del Tottenham contro il Watford, il danese parte dalla panchina. José Mourinho non l’ha inserito nella formazione iniziale preferendogli Giovanni Lo Celso. Il tutto lascia presagire che la mossa sia stata compiuta in ottica mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - AlfredoPedulla : #Young arriva domani. Ora #Inter prepara i i documenti con #Tottenham per #Eriksen. E #Giroud in pugno. Aeroporti… -