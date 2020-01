Bambina esce dalla finestra e cammina sul cornicione di un palazzo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ha fatto il giro del mondo il filmato di una Bambina che cammina sul cornicione di un palazzo, rischiando di cadere nel vuoto. È accaduto in Spagna, a Tenerife, dove una turista ha ripreso con il proprio cellulare la scena, per poi condividerla in rete. Il video, postato sulla pagina Facebook I love Tenerife, è successivamente diventato virale, raggiungendo, al momento, quasi cinque milioni di visualizzazioni. In bilico sul cornicione Nel video, dello scorso 6 gennaio, si vede la Bambina uscire dalla finestra posta al quarto piano dell’edificio, per poi camminare sullo stretto cornicione per vari metri, fino al balcone. A quel punto la piccola cerca di scavalcare la ringhiera, ma poi cambia idea e ritorna verso la finestra, quasi trotterellando. A pochi centimetri dalla sicurezza sembra incespicare, in un gesto che, possiamo immaginare, avrà lasciato attoniti gli osservatori. Il ... Leggi la notizia su thesocialpost

corrmezzogiorno : #Bari Travolta mentre esce dalla scuola Ricoverata bambina di 10 anni - TwBeautiful : RT @MartaFarasha: Una madre biologica esce dal nulla e vuole darmi una bambina...si nel mondo dei sogni #twittamibeautiful - TwBeautiful : RT @paperettaxoxo: Una madre biologica che esce dal nulla e mi offre una bambina, rido #twittamibeautiful -