Stefano Solaroli e quell’offerta che non si poteva rifiutare: l’audio di PiazzaPulita che mette nei guai la Lega di Ferrara (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si preannuncia scoppiettante la puntata di Piazza Pulita di questa sera. Il programma di Corrado Formigli ha pubblicato l’audio di una conversazione tra il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Ferrara Stefano Solaroli e l’allora consigliera comunale leghista Anna Ferraresi considerata una “piantagrane” dalla partito perché continuava a denunciare casi di degrado urbano anche dopo la storica vittoria leghista. Un audio che potrebbe mettere in serio imbarazzo la Lega – sostiene Piazza Pulita – perché nella conversazione Solaroli propone alla Ferraresi un posto da dipendente comunale in cambio delle sue dimissioni dal consiglio comunale. Stefano Solaroli e quell’offerta che non si poteva rifiutare alla consigliera “dissidente” È finita diversamente, perché la Ferraresi ha lasciato il gruppo della Lega e non ha accettato ... Leggi la notizia su nextquotidiano

