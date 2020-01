Corbo: «Gattuso torna sulla polemica con Ancelotti e la spiega peggio di prima» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anche Antonio Corbo, su Repubblica, fa un passaggio sulla polemica di Gattuso con i giornalisti per le parole a suo dire travisate dopo Lazio-Napoli. Preoccupato, Gattuso trova l’atmosfera ideale per una polemica ordinaria. Non fu compreso il suo raffronto con Ancelotti e il vecchio Napoli, ci ritorna per spiegarlo ancora peggio, riesce tuttavia a chiarire che non voleva offendere nessuno. Tranquillo, capitolo chiuso, figurarsi se Carletto è ancora offeso, all’Everton dov’è libero di vincere, guadagnare di più e dimenticare il suo Napoli sbagliato. In attesa che il tormentato allenatore esca dal labirinto di parole in cui in buonafede s’infila, vanno segnalate poche note positive. L'articolo Corbo: «Gattuso torna sulla polemica con Ancelotti e la spiega peggio di prima» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

